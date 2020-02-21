ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БАНК БЕЛВЭБ» ПРОЙДЕТ 26 МАРТА
13:18 24.02.2020

Общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» пройдет 26 марта 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить годовой отчет деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2019 год и ход реализации стратегического плана развития финучреждения до 2021 г.

На собрании также пойдет речь о выплате части годового бонуса членам Правления ОАО «Банк БелВЭБ» по итогам работы за 2017 год, запланированной на 2020 год.

Акционеры также утвердят распределение прибыли за 2019 год, установят нормативы на 2020 год и рассмотрят ряд других вопросов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.02.2020
валюта курс
EUR 2.3885
USD 2.2120
RUB 3.4401
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3885 +0.0098
USD 2.2120 +0.0072
RUB 3.4401 -0.018
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3970 2.4020
USD 2.2160 2.2200
RUB 3.4200 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0830
EUR/RUB 69.9000 70.2000
USD/RUB 64.6000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте