Общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» пройдет 26 марта 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании планируется утвердить годовой отчет деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2019 год и ход реализации стратегического плана развития финучреждения до 2021 г.

На собрании также пойдет речь о выплате части годового бонуса членам Правления ОАО «Банк БелВЭБ» по итогам работы за 2017 год, запланированной на 2020 год.

Акционеры также утвердят распределение прибыли за 2019 год, установят нормативы на 2020 год и рассмотрят ряд других вопросов.