БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИБЫЛЬ БЕЛИНВЕСТБАНКА В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 1,5 РАЗА

11:33 24.02.2020 Прибыль Белинвестбанка в 2019 году увеличилась в 1,5 раза и достигла 71,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рентабельность нормативного капитала банка выросла до 12,2%. В 2020 году плановый объем прибыли должен составить 80 млн рублей, рентабельность нормативного капитала – 12%. Уровень процентного отношения операционных расходов банка к прибыли от основной деятельности (Cost/Income) не должен превышать 50%. В 2020 году банк продолжит построение эффективной системы взаимоотношений с клиентами, внедрение максимально доступных банковских продуктов, быстрых и легких в использовании сервисов, технологичных услуг.