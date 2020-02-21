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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИБЫЛЬ БЕЛИНВЕСТБАНКА В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 1,5 РАЗА
11:33 24.02.2020
Прибыль Белинвестбанка в 2019 году увеличилась в 1,5 раза и достигла 71,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рентабельность нормативного капитала банка выросла до 12,2%.
В 2020 году плановый объем прибыли должен составить 80 млн рублей, рентабельность нормативного капитала – 12%. Уровень процентного отношения операционных расходов банка к прибыли от основной деятельности (Cost/Income) не должен превышать 50%.
В 2020 году банк продолжит построение эффективной системы взаимоотношений с клиентами, внедрение максимально доступных банковских продуктов, быстрых и легких в использовании сервисов, технологичных услуг.
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