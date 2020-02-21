Беларусбанк расширяет перечень доступных к оплате онлайн-сервисов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь доступно пополнение кошелька Steam. Оплату можно произвести через систему «Расчет» (ЕРИП) наличными и банковской карточкой.

Для оплаты необходимо использовать мобильное приложение, интернет-банкинг, инфокиоски вашего банка или инфокиоски «Белпочты». Средства поступят в режиме реального времени.