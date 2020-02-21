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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ К ОПЛАТЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ
10:18 24.02.2020
Беларусбанк расширяет перечень доступных к оплате онлайн-сервисов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь доступно пополнение кошелька Steam. Оплату можно произвести через систему «Расчет» (ЕРИП) наличными и банковской карточкой.
Для оплаты необходимо использовать мобильное приложение, интернет-банкинг, инфокиоски вашего банка или инфокиоски «Белпочты». Средства поступят в режиме реального времени.
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