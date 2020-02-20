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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАРУСБАНКА ВОЗГЛАВИЛ ДМИТРИЙ КРУТОЙ
11:43 21.02.2020
Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» возглавил Дмитрий Крутой. Решение о его назначении было принято на внеочередном общем собрании акционеров финансового учреждения 14 февраля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Наблюдательный совет избрано 9 человек.
Заместителями председателя Наблюдательного совета члены совета избрали первого заместителя министра финансов Юрия Селиверстова и заместителя министра экономики Дмитрия Ярошевича.
В соответствии с действующей системой корпоративного управления сформированы составы функционирующих в банке 5 комитетов при Наблюдательном совете, возглавляемых независимыми директорами и членами Наблюдательного совета.
Наблюдательным советом принято решение продлить полномочия председателей Аудиторского комитета Виктора Доронкевича, Комитета по рискам Михаила Ольшанского, Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям Дмитрия Панкова, Комитета по цифровой трансформации Владимира Басько.
Председателем Комитета по стратегии при Наблюдательном совете избран Роман Осипов.
На заседании заслушаны отчет департамента внутреннего аудита и отчет должностного лица, ответственного за внутренний контроль по итогам 2019 года, а также отчет об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи в 4 квартале 2019 года.
Наблюдательным советом принято решение о назначении корпоративным секретарем Галины Тарасовой.
Утверждены KPI членов правления, актуализирован состав управленческой отчетности, согласованы представители в Наблюдательных советах дочерних и зависимых обществ банка.
На заседании принято решение о соответствии локальных правовых актов банка, регулирующих системы корпоративного управления, внутреннего контроля, управления рисками, требованиям законодательства и их актуализации.
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