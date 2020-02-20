Банк «Решение» с 2 марта 2020 года предлагает новую линейку пакетов услуг расчетного и кассового обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые пакеты услуг включают широкий перечень наиболее востребованных корпоративными клиентами операций и услуг.

В частности, пакет «Практично» предусматривает открытие счета, Интернет-банк, мобильное приложение R-Bank Business, налоговые и бюджетные платежи, платежи в системе банка, выпуск и обслуживание корпоративных карточек — бесплатно и без ограничений.

Пакет «Легко» предусматривает управление банковским счетом посредством СДБО «Интернет-Банк», мобильного приложениея R-Bank Business с функцией платежей.

Пакет «Выгодно» предусматривает предоставление скидки при единовременной оплате за год — 2 месяца обслуживания бесплатно.

Подключение к пакетам услуг «Легкое решение», «Легкое годовое решение», «Оптимальное решение», «Оптимальное годовое решение», «Престижное решение», «Престижное годовое решение», «Простое решение», «Простое решение для ИП», «Простое годовое решение», «Стартовое решение», «Стартовое годовое решение», «Практичное решение», «Практичное годовое решение», «Безлимитное решение», «Безлимитное годовое решение» с 2 марта 2020 года производиться не будет.

Клиентам, которые находятся на расчетном и кассовом обслуживании в банке по вышеперечисленным пакетам услуг, необходимо предоставить заявление на смену пакета услуг в соответствии с действующей линейкой. Обслуживание по вышеперечисленным пакетам услуг прекратиться с 31 марта 2020 года.

В случае непредставления заявления в банк до 31 марта текущего года клиенты будут переведены на действующие пакеты услуг, с которыми можно ознакомиться на сайте банка.