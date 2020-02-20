ОАО «Белгазпромбанк» предлагает для малого и среднего бизнеса новую услугу – самоинкассацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, самоинкассацию можно проводить в любом банкомате Белгазпромбанка с функцией кэш-ресайклинга, в любое время, 7 дней в неделю. Все эти банкоматы оборудованы купюроприемниками, способными оперативно принимать до 200 купюр различного достоинства.

Преимуществами новой услуги являются: зачисление выручки на текущий (расчетный) счет в режиме онлайн; низкий размер вознаграждения за взнос средств – 0,1% от суммы вносимых средств; снижение рисков, связанных с хранением наличных денежных средств; сокращение расходов на инкассацию наличных денежных средств; минимальное количество позиций в меню делает процесс внесения выручки более доступным.

Зачисление идет в режиме онлайн. Доступ клиента к услуге осуществляется путем ввода УНП и номера счета. Никаких предварительных регистраций, получения ключей, логина/пароля не требуется. Прийти может любой представитель юридического лица либо предприниматель и внести выручку на счет.

Это возможно в банкомате, в котором есть функция приема наличных, и установлена услуга «прием выручки». На 20 февраля 2020 года в Беларуси уже 64 таких устройства Белгазпромбанка. На таком банкомате-ресайклере нужно найти кнопку «операции без карты». Эти устройства есть в торговых центрах и в офисах банка. Услуга интересна как для малых предприятий, так и для крупных (ритейлеров сетей).

Услуга самоинкассации в банкомате не дорогая, ее тариф – всего лишь 0,1% от суммы. Главное преимущество –не нужно совершать дополнительных действий, чтобы получить эту услугу: ни регистрироваться в банке, ни получать логин/пароль/ключ/карту.

Отметим, что банкомат с функцией кэш-ресайклинга – это программно-техническое устройство, осуществляющее как выдачу, так и прием наличных денежных средств