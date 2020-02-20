ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ – САМОИНКАССАЦИЮ
14:31 20.02.2020

ОАО «Белгазпромбанк» предлагает для малого и среднего бизнеса новую услугу – самоинкассацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, самоинкассацию можно проводить в любом банкомате Белгазпромбанка с функцией кэш-ресайклинга, в любое время, 7 дней в неделю. Все эти банкоматы оборудованы купюроприемниками, способными оперативно принимать до 200 купюр различного достоинства.

Преимуществами новой услуги являются: зачисление выручки на текущий (расчетный) счет в режиме онлайн; низкий размер вознаграждения за взнос средств – 0,1% от суммы вносимых средств; снижение рисков, связанных с хранением наличных денежных средств; сокращение расходов на инкассацию наличных денежных средств; минимальное количество позиций в меню делает процесс внесения выручки более доступным.

Зачисление идет в режиме онлайн. Доступ клиента к услуге осуществляется путем ввода УНП и номера счета. Никаких предварительных регистраций, получения ключей, логина/пароля не требуется. Прийти может любой представитель юридического лица либо предприниматель и внести выручку на счет.

Это возможно в банкомате, в котором есть функция приема наличных, и установлена услуга «прием выручки». На 20 февраля 2020 года в Беларуси уже 64 таких устройства Белгазпромбанка. На таком банкомате-ресайклере нужно найти кнопку «операции без карты». Эти устройства есть в торговых центрах и в офисах банка. Услуга интересна как для малых предприятий, так и для крупных (ритейлеров сетей).

Услуга самоинкассации в банкомате не дорогая, ее тариф – всего лишь 0,1% от суммы. Главное преимущество –не нужно совершать дополнительных действий, чтобы получить эту услугу: ни регистрироваться в банке, ни получать логин/пароль/ключ/карту.

Отметим, что банкомат с функцией кэш-ресайклинга – это программно-техническое устройство, осуществляющее как выдачу, так и прием наличных денежных средств
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.02.2020
валюта курс
EUR 2.3787
USD 2.2048
RUB 3.4581
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3787 -0.0018
USD 2.2048 +0.0008
RUB 3.4581 -0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3800 2.3840
USD 2.2050 2.2070
RUB 3.4540 3.4640
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0820
EUR/RUB 68.6000 69.1000
USD/RUB 63.7000 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте