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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ РАБОТАЮТ НАД ВНЕДРЕНИЕМ РОБОТА В СЕРВИС ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
13:00 20.02.2020

ОАО «Банк Дабрабыт» в настоящее время работает над внедрением робота в сервис онлайн-кредитования для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, робот представляет собой виртуального пользователя, который повторяет действия человека, нажимающего кнопки клавиатуры и мыши в заданных местах. Он не интегрируется с базами данных на уровне кода, а распознает информацию, воспроизводимую с экрана монитора. Такой подход позволяет ему извлекать данные из большого числа источников и делать это быстрее человека. Новому сотруднику в банке дали имя Яўген.

«Он будет заниматься выполнением регулярных задач, которые нужно делать по одному шаблону и в большом количестве. Первым делом цифровой работник взял на себя задачу формирования «платежек». «На подготовку одного платежного требования человеком уходит около 4 минут. За день наши сотрудники выставляли в среднем их по 25 штук и тратили по два часа. Сейчас же робот за 20 минут обрабатывает весь поток документов, который нужно выставить за месяц», – пояснил начальник управления процессов и проектов Банка Дабрабыт Евгений Цвирко.

В будущем Яўген займется также выставлением счетов-фактур для размещения на портале налоговой инспекции.

Электронный сотрудник будет справляться с этими задачами намного быстрее, а люди смогут заняться более интересной работой, считают в банке.
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