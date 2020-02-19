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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ И MASTERCARD ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС ПО ЗАЩИТЕ ПЛАТЕЖЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
11:41 20.02.2020

Банк БелВЭБ совместно с Mastercard одним из первых в стране завершил сертификацию сервиса Mastercard Digital Enablement Service for Merchants для владельцев банковских платежных карточек Mastercard, который является частью диджитал-платформы Mastercard (MDES).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь владельцы карточек Mastercard Банка БелВЭБ и его банков-партнеров могут удобно и безопасно пользоваться карточками при расчетах на крупных международных онлайн-платформах, для которых данный сервис осуществляет оцифровку банковской платежной карточки в онлайн-магазине и заменяет ее реквизиты на уникальный номер - токен. Такая замена означает, что каждый платеж защищен, а карточные данные не могут быть клонированы или использованы мошенниками.

Пользователям также не потребуется при каждой оплате вводить реквизиты реальной карточки. Повышенный уровень безопасности токенизированных транзакций обеспечивает уникальная криптограмма для каждой транзакции.
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