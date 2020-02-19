Доля Беларусбанка на рынке кредитования малого и среднего бизнеса на 1 января 2020 года составила 20,3%. Такую информацию озвучили представители банка на пресс-конференции, на которой анонсировали основные направления и актуальные вопросы будущего экономического форума – Недели белорусского предпринимательства.

Уже пятый год в банке функционирует Программа поддержки субъектов МСБ. В рамках нее финансовая поддержка оказана более 6 тысяч проектов. Только за прошлый год на кредитование бизнес-инициатив банк направил порядка Br1,8 миллиарда. Набранные темпы роста позволяют «Беларусбанку» стабильно удерживать лидерство на рынке кредитования данного сектора экономики.

Сегодня банк предлагает представителям бизнеса кредитные продукты на цели текущей, инвестиционной и инновационной деятельности. Также предусмотрена возможность предоставления кредитов по льготной ставке для субъектов МСБ, осуществляющих свою деятельность в малых городах, резидентам СЭЗ, в городах – спутниках.

V Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 24 февраля по 1 марта 2020 года. Кроме важных экономических вопросов, на ней будут представлены итоги проведения ежегодного 15-го опроса владельцев и руководителей бизнеса Беларуси «Индекс Делового Оптимизма 2020».