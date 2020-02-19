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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В 2019 ГОДУ НА ПОДДЕРЖКУ МСП БАНК РАЗВИТИЯ НАПРАВИЛ 130,7 МЛН РУБЛЕЙ
17:23 19.02.2020

В 2019 году на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк развития направил 130,7 млн рублей кредитных ресурсов. Об этом сообщил на пресс-конференции 18 февраля председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич.

По его словам, в прошлом году заключено 27 прямых экспортных кредитных договоров на общую сумму эквивалентную 297,8 млн рублей.

В целом с начала действия программы банком профинансировано 3809 инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса совокупной стоимостью 944 млн рублей.

«По направлению поддержки малого и среднего предпринимательства новацией является предоставление банку права наряду с инвестиционным финансированием, осуществлять кредитование текущей деятельности предприятий, что станет дополнением к действующему финансированию за счет ресурсов Всемирного банка», - отметил Андрей Жишкевич.

Кроме того, закрепленное в указе право выдавать банковские гарантии станет новым финансовым продуктом для Банка развития и позволит осуществлять более широкую поддержку отечественных предприятий-экспортеров, а также будет способствовать повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП.
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