БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО РЯДУ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

16:41 19.02.2020 ОАО «БПС-Сбербанк» с 19 февраля снижает размер процентных ставок по ряду срочных вкладов в белорусских рублях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи со снижением с 19 февраля 2020 года ставки рефинансирования Нацбанка (СР НБ) c 9% до 8,75% (годовых) снижается на 0,25 процентных пункта размер процентов по действующим договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях «Безотзывной», «Оптимальный», «Выгодный счет», заключенных с 19 марта по 28 октября 2018 года, по которым размер процентной ставки привязан к СР НБ.