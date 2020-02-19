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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО РЯДУ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
16:41 19.02.2020

ОАО «БПС-Сбербанк» с 19 февраля снижает размер процентных ставок по ряду срочных вкладов в белорусских рублях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи со снижением с 19 февраля 2020 года ставки рефинансирования Нацбанка (СР НБ) c 9% до 8,75% (годовых) снижается на 0,25 процентных пункта размер процентов по действующим договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях «Безотзывной», «Оптимальный», «Выгодный счет», заключенных с 19 марта по 28 октября 2018 года, по которым размер процентной ставки привязан к СР НБ.
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