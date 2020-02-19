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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС О СОЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
15:30 19.02.2020

В Беларуси прорабатывается вопрос о создании в нашей стране Ассоциации профессионалов торгового финансирования. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Ассоциации белорусских банков (АББ).

Председатель АББ Александр Кучинский 18 февраля провел по этому вопросу соответствующее совещание, в котором приняли участие представители банков и Национального банка Беларуси.

«Актуальность создания Ассоциации профессионалов торгового финансирования вызвана высокой активностью белорусских банков в области документарных и иных операций финансирования торговли и возможностью членства в Международной торговой палате, открывающего отечественному рынку более широкий доступ к зарубежным проектам, а также участие в разработке международных правил в этой сфере», - рассказал Александр Кучинский.

Банки в целом поддержали предложение о создании Ассоциации профессионалов по торговому финансированию, поскольку это будет способствовать поддержанию благоприятного климата для развития в области документарного бизнеса и иных направлений в сфере финансирования торговли как для банков, так и для всего делового сообщества страны.

«Проект поддерживают Национальный банк Республики Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития, - отметил Александр Кучинский. - Членами Ассоциации могли бы стать не только белорусские банки, но и другие активные игроки рынка торгового финансирования – крупнейшие экспортеры, логистические и юридические компании, которым важно обладание экспертизой из первых рук, понимание взгляда мирового сообщества на те или иные вопросы торгового финансирования, привнесение новых идей и технологий в свои компании».

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.
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