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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА ИНВЕСТПЛАТФОРМЕ БАНКА БЕЛВЭБ СТАРТОВАЛО ICO КОМПАНИИ «ПАРКЕРПЛАСТ»
13:55 19.02.2020
На инвестиционной платформе Finsotore.by Банка БелВЭБ стартовало ICO (первичное размещение токенов) СП ООО «Паркерпласт» – компании с более чем 20-летним опытом успешной работы в агропромышленном секторе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, СП ООО «Паркерпласт» планирует привлечь 1 млн долларов США на расширение своей деятельности под 7% годовых.
Выплата процентного дохода будет осуществляться ежеквартально.
Возможность досрочного погашения обязательств предусмотрена в феврале 2022 года.
Основным направлением деятельности СП ООО «Паркерпласт» является обеспечение сельхозпроизводителей качественными кормами и кормовыми добавками для сельскохозяйственных животных (шрот подсолнечный, шрот соевый, дрожжи кормовые, комбикорм, масло рапсовое, семечка, пищевые добавки).
Продукция компании, помимо многочисленных партнеров в Беларуси, поставляется заказчикам из Латвии, Украины и Российской Федерации.
Инвестиционной платформа Finstore.by действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.
За 4 месяца работы на платформе зарегистрировались более 1000 инвесторов, объем привлеченных средств превысил 2,3 миллиона долларов США.
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