На цели поддержки экспорта в 2019 году Банк развития на валовой основе предоставил 818,5 млн рублей кредитов, что на четверть больше, чем в 2018 году и является максимальным показателем за все время работы банка в области экспортного кредитования. Об этом сообщил на пресс-конференции 18 февраля председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич.

По его словам, за 4 года выполнения функции единственного канала экспортного кредитования нерезидентов банком выдано более 2 млрд. рублей кредитов на финансирование белорусского экспорта товаров и услуг.

«По направлению поддержки экспорта главной новацией стало снижение минимальной суммы предоставляемого Банком развития экспортного кредита нерезидентам с 1 млн долларов США до 200 тыс. долларов США. Снижение минимальной суммы экспортного кредита позволит Банку развития кардинально расширить сферу применения своих инструментов финансовой поддержки экспорта и создать равные условия доступа предприятий с различным масштабом деятельности к экспортным кредитам с господдержкой», - отметил банкир.