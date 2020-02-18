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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ БАНК РАЗВИТИЯ НАПРАВИЛ БОЛЕЕ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
09:54 19.02.2020
На финансирование инвестпроектов в 2019 году Банк развития направил более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции 18 февраля председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич.
По его словам, портфель инвестиционных кредитов банка за прошедший год вырос на 8% и по состоянию на 1 января 2020 г. достиг 4,6 млрд. рублей.
По объему долгосрочных кредитов в национальной валюте Банк занял лидирующую позицию среди белорусских банков.
Основными направлениями инвестиционного кредитования стали финансирование ОАО «Промагролизинг» на цели приобретения техники и последующей ее передачи промышленным и сельскохозяйственным организациям в лизинг, строительство и реконструкция автомобильных дорог, строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту и реконструкция аэродрома в Орше.
«В условиях сокращения директивного кредитования для продолжения финансирования Банком развития стратегически важных для экономики инвестиционных проектов в качестве его новой задачи определено финансирование самостоятельно отбираемых проектов. В число самостоятельно отбираемых войдут проекты, которые характеризуются высокой капиталоемкостью, длительными сроками окупаемости и которые не могут получить финансирование в коммерческих банках в силу имеющихся ограничений у банков по размеру капитала и наличию долгосрочных ресурсов», - сказал Андрей Жишкевич.
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