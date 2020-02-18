Приорбанк открыл многофункциональное отделение для физических и юридических лиц в одном из самых быстроразвивающихся районов столицы — «Маяке Минска» (ул. Петра Мстиславца, 13).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие нового отделения соответствует стратегии Приорбанка по расширению филиальной сети: банк появляется во всех ключевых локациях страны.

Отделение спроектировано таким образом, чтобы клиенты могли быстро и с комфортом совершить необходимые операции. Круглосуточно работают 2 банкомата и инфокиоск, в которых можно в любое время осуществить платежи и снять наличные.

Сотрудники отделения помогут открыть вклад или получить кредит, в том числе на покупку недвижимости или автомобиля. Здесь также можно оформить банковские карты или пенсионные счета с дополнительным доходом и поменять валюту. Кроме того, в отделении работают с денежными переводами и оказывают консультации по ценным бумагам.

Юридические лица могут быстро открыть здесь банковский счет, депозит или корпоративную карточку, совершить валютно-обменные и другие операции. Кроме стандартных услуг, в отделении предусмотрен терминал для самоинкассации, с помощью которого можно быстро зачислить наличную выручку без привлечения сотрудников банка.

Новое отделение Приорбанка работает в «Маяке Минска» по будним дням с 9.00 до 16.00, в пятницу — с 9.00 до 15.00.