Акционеры ОАО «Банк БелВЭБ» 2 марта 2020 года проведут внеочередное общее собрание в заочной форме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестку дня собрания вынесены вопросы об одобрении сделок с заинтересованностью аффилированного лица и аффилированным лицом ОАО «Банк БелВЭБ».

Кроме того, планируется внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном Совете ОАО «Банк БелВЭБ».