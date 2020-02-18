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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БАНКА БЕЛВЭБ ПРОВЕДУТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
15:16 18.02.2020
Акционеры ОАО «Банк БелВЭБ» 2 марта 2020 года проведут внеочередное общее собрание в заочной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестку дня собрания вынесены вопросы об одобрении сделок с заинтересованностью аффилированного лица и аффилированным лицом ОАО «Банк БелВЭБ».
Кроме того, планируется внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном Совете ОАО «Банк БелВЭБ».
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