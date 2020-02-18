БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВЫПУСК КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ В ПРИОРБАНКЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

14:19 18.02.2020 С 19 февраля 2020 года прекращается эмиссия (выпуск/перевыпуск) дебетовых платежных карточек БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ в Приорбанке. В качестве альтернативы банк предлагает обратить ваше внимание на карточки Visa Classic и Mastercard Standart. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ближайшее время будет предложен новый улучшенный продукт платежной системы БЕЛКАРТ.