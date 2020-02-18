18 февраля возобновил работу в обновленном формате офис Белинвестбанка в Новополоцке (ул. Молодежная 167-141).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комфортный, оборудованный по всем современным стандартам центр банковских услуг № 605 распахнул двери для посетителей, клиентов и гостей банка в оживленной части Новополоцка. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями здесь предусмотрен пандус. Рядом с отделением банка расположены торговый центр, почта, поликлиника, аптека.

В центре банковских услуг посетители банка могут совершить валютно-обменные операции, операции с банковскими платежными карточками, открыть счет, оформить депозит или кредит, осуществить денежные переводы. Самостоятельно выполнить различные операции, не привлекая для этого банковских работников, позволит установленный в центре инфокиоск. С его помощью можно, например, оплатить любую услугу через ЕРИП, перевести деньги с карточки на карточку, погасить кредит, пополнить карточку и многое другое.

С внешней стороны здания расположен банкомат, работающий в режиме 24/7. Он осуществляет выдачу наличных денежных средств как в белорусских рублях, так и в долларах США.

ОАО «Белинвестбанк» имеет одну из самых обширных региональных сетей среди кредитно-финансовых институтов. На сегодняшний день клиенты банка могут воспользоваться качественным банковским сервисом в 6 региональных дирекциях, Главном операционном управлении и 26 центрах банковских услуг. Обслуживание клиентов осуществляют также 61 удаленное рабочее место. Сеть устройств самообслуживания банка включает 512 банкоматов, 216 инфокиосков, эквайринговая сеть насчитывает более 12 тыс. единиц платежного оборудования в 9 тыс. торгово-сервисных предприятиях.