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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «РРБ-БАНК» ПРОЙДЕТ 25 МАРТА
12:21 18.02.2020
25 марта состоится очередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестку дня выносится утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли ЗАО «РРБ-Банк» за 2019 год.
Планируется также избрание членов Совета директоров и ревизора ЗАО «РРБ-Банк».
Акционеры обсудят назначение и выплаты вознаграждения членам Совета директоров, а также председателю Совета директоров ЗАО «РРБ-Банк».
Кроме того, речь пойдет о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года, о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2020 году.
Участники собрания рассмотрят ход реализации стратегического плана развития ЗАО «РРБ-Банк» до 2021 года, выплату годового бонуса по итогам работы за 2019 год.
Помимо этого, будут обсуждаться результаты проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров и внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «РРБ-Банк».
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