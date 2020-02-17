25 марта состоится очередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестку дня выносится утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли ЗАО «РРБ-Банк» за 2019 год.

Планируется также избрание членов Совета директоров и ревизора ЗАО «РРБ-Банк».

Акционеры обсудят назначение и выплаты вознаграждения членам Совета директоров, а также председателю Совета директоров ЗАО «РРБ-Банк».

Кроме того, речь пойдет о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года, о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2020 году.

Участники собрания рассмотрят ход реализации стратегического плана развития ЗАО «РРБ-Банк» до 2021 года, выплату годового бонуса по итогам работы за 2019 год.

Помимо этого, будут обсуждаться результаты проведения самооценки эффективности деятельности Совета директоров и внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «РРБ-Банк».