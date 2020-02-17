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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
11:38 18.02.2020
Банк БелВЭБ с 20 февраля 2020 года изменяет тарифы по выдаче наличных средств в иностранной валюте и белорусских рублях в банкоматах банка с использованием карточек, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 20 февраля текущего года это вознаграждение применялось только к операциям в иностранной валюте.
Размер вознаграждения не изменяется и составляет 2% от суммы операции.
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