Банк БелВЭБ с 20 февраля 2020 года изменяет тарифы по выдаче наличных средств в иностранной валюте и белорусских рублях в банкоматах банка с использованием карточек, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 20 февраля текущего года это вознаграждение применялось только к операциям в иностранной валюте.

Размер вознаграждения не изменяется и составляет 2% от суммы операции.