Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут получить скидки при оплате карточкой Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владельцам карточек Mastercard банка ВТБ (Беларусь) предоставляется скидка 30% на закуски в сети ресторанов Burger King на территории Беларуси.

Кроме того, для клиентов банка действует постоянная скидка 7% у службы такси «Пятница». Воспользоваться специальными предложениями можно до конца года.

До конца февраля клиенты банка ВТБ (Беларусь) также могут покупать билеты в кинотеатры онлайн без комиссии через сервис Bycard.by. Для этого при покупке электронных билетов необходимо указать при выборе способа оплаты Mastercard.

Подробнее об акциях можно узнать на официальном сайте банка.