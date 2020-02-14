РРБ-БАНК предлагает пакет услуг «Дебют» для новых бизнес-клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет услуг «Дебют» предусматривает бесплатный Интернет-Банк с использованием смс-кода; бесплатное мобильное приложение с возможностью проведения платежей; встречные платежи и прием наличных денежных средств - бесплатно, исполнение платежных инструкций, поступивших в банк в виде электронного документа - 2 рубля.

Пакет "Дебют" будет доступен к подключению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, открывшим счета с 21 февраля 2020 г.