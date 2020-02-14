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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ПАКЕТ УСЛУГ «ДЕБЮТ» ДЛЯ НОВЫХ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ
17:23 17.02.2020
РРБ-БАНК предлагает пакет услуг «Дебют» для новых бизнес-клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет услуг «Дебют» предусматривает бесплатный Интернет-Банк с использованием смс-кода; бесплатное мобильное приложение с возможностью проведения платежей; встречные платежи и прием наличных денежных средств - бесплатно, исполнение платежных инструкций, поступивших в банк в виде электронного документа - 2 рубля.
Пакет "Дебют" будет доступен к подключению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, открывшим счета с 21 февраля 2020 г.
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