Приорбанк открыл в ТРК Triniti в Гродно современное отделение с терминалом для обмена валют.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новом офисе можно совершать все финансовые операции – от открытия депозита до управления ценными бумагами.

Отделение получило современный интерьер: внутри комфортно и технологично. Предполагается, что здесь будут обслуживать посетителей торгового комплекса не только из Гродно, но и из других городов.

Банковский офис рассчитан на обслуживание как физических лиц, так и юридических. Здесь можно открыть депозит или кредит, в том числе на покупку недвижимости или автомобиля. А ещё – отправить или получить денежный перевод и обменять валюту. В отделении также оформляют банковские карты и пенсионные счета с дополнительным доходом. Специалисты оказывают консультации по операциям с ценными бумагами.

Отделение продумано таким образом, чтобы можно было легко и быстро найти, где совершить нужную операцию. Помимо привычного банкомата, установлены инфокиоск и терминал для самоинкассации – его можно использовать для зачисления наличной выручки на счет. Из интересного – терминал для обмена валюты без участия кассира.

«В отделении фокус сделан на удобстве и новых технологиях. Крупный торговый комплекс ориентирован на высокий трафик, так что мы заранее позаботились о скорости работы и автоматизации многих процессов. В частности, здесь можно зачислить выручку или поменять валюту без участия специалистов. Жители Гродно уже сейчас могут оценить новый уровень комфорта», – поясняют в Приорбанке.

Новое отделение Приорбанка работает в ТРК Triniti по будним дням с 11 до 19 часов.