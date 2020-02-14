ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ОТКРЫЛ В ТРК TRINITI ОТДЕЛЕНИЕ С «УМНЫМ» ОБМЕННИКОМ
16:47 17.02.2020

Приорбанк открыл в ТРК Triniti в Гродно современное отделение с терминалом для обмена валют.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новом офисе можно совершать все финансовые операции – от открытия депозита до управления ценными бумагами.

Отделение получило современный интерьер: внутри комфортно и технологично. Предполагается, что здесь будут обслуживать посетителей торгового комплекса не только из Гродно, но и из других городов.

Банковский офис рассчитан на обслуживание как физических лиц, так и юридических. Здесь можно открыть депозит или кредит, в том числе на покупку недвижимости или автомобиля. А ещё – отправить или получить денежный перевод и обменять валюту. В отделении также оформляют банковские карты и пенсионные счета с дополнительным доходом. Специалисты оказывают консультации по операциям с ценными бумагами.

Отделение продумано таким образом, чтобы можно было легко и быстро найти, где совершить нужную операцию. Помимо привычного банкомата, установлены инфокиоск и терминал для самоинкассации – его можно использовать для зачисления наличной выручки на счет. Из интересного – терминал для обмена валюты без участия кассира.

«В отделении фокус сделан на удобстве и новых технологиях. Крупный торговый комплекс ориентирован на высокий трафик, так что мы заранее позаботились о скорости работы и автоматизации многих процессов. В частности, здесь можно зачислить выручку или поменять валюту без участия специалистов. Жители Гродно уже сейчас могут оценить новый уровень комфорта», – поясняют в Приорбанке.

Новое отделение Приорбанка работает в ТРК Triniti по будним дням с 11 до 19 часов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
валюта курс
EUR 2.3830
USD 2.1986
RUB 3.4651
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3830 -0.0101
USD 2.1986 -0.0015
RUB 3.4651 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3780 2.3830
USD 2.1930 2.1960
RUB 3.4620 3.4690
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0830 1.0870
EUR/RUB 68.5500 68.8500
USD/RUB 63.2500 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте