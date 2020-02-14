|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ОТКРЫЛ В ТРК TRINITI ОТДЕЛЕНИЕ С «УМНЫМ» ОБМЕННИКОМ
16:47 17.02.2020
Приорбанк открыл в ТРК Triniti в Гродно современное отделение с терминалом для обмена валют.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новом офисе можно совершать все финансовые операции – от открытия депозита до управления ценными бумагами.
Отделение получило современный интерьер: внутри комфортно и технологично. Предполагается, что здесь будут обслуживать посетителей торгового комплекса не только из Гродно, но и из других городов.
Банковский офис рассчитан на обслуживание как физических лиц, так и юридических. Здесь можно открыть депозит или кредит, в том числе на покупку недвижимости или автомобиля. А ещё – отправить или получить денежный перевод и обменять валюту. В отделении также оформляют банковские карты и пенсионные счета с дополнительным доходом. Специалисты оказывают консультации по операциям с ценными бумагами.
Отделение продумано таким образом, чтобы можно было легко и быстро найти, где совершить нужную операцию. Помимо привычного банкомата, установлены инфокиоск и терминал для самоинкассации – его можно использовать для зачисления наличной выручки на счет. Из интересного – терминал для обмена валюты без участия кассира.
«В отделении фокус сделан на удобстве и новых технологиях. Крупный торговый комплекс ориентирован на высокий трафик, так что мы заранее позаботились о скорости работы и автоматизации многих процессов. В частности, здесь можно зачислить выручку или поменять валюту без участия специалистов. Жители Гродно уже сейчас могут оценить новый уровень комфорта», – поясняют в Приорбанке.
Новое отделение Приорбанка работает в ТРК Triniti по будним дням с 11 до 19 часов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
Курсы в банках
на 17.02.2020
Конвертация в банках
на 17.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте