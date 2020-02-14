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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ КРЕДИТНОЙ ПРОГРАММЫ "АВТОКРЕДИТ ЛАДА"
15:40 17.02.2020
ЗАО «Цептер Банк» с 17 февраля 2020 года предлагает новые варианты кредитования по программе "Автокредит ЛАДА".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главным преимуществом программы является дифференциированный график платежей: платеж с каждым месяцем будет уменьшаться за счет того, что долг будет гасится равными долями, а проценты начисляются ежемесячно на остаток долга. Переплата по кредиту с дифференцированными платежами всегда меньше, а значит кредит – выгоднее.
Кроме того, новые варианты кредитования имеют еще одну особенность - страхование "КАСКА " в первые два года:
3,99% годовых- в первые 6 месяцев, далее 12% годовых сроком до (включительно) 84 месяцев. Минимальный взнос - 30%;
9,99% годовых сроком до (включительно) 84 месяцев. Минимальный взнос 10%;
10,99% годовых сроком до (включительно) 84 месяцев. Минимальный взнос 85%.
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