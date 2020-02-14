ЗАО «Цептер Банк» с 17 февраля 2020 года предлагает новые варианты кредитования по программе "Автокредит ЛАДА".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главным преимуществом программы является дифференциированный график платежей: платеж с каждым месяцем будет уменьшаться за счет того, что долг будет гасится равными долями, а проценты начисляются ежемесячно на остаток долга. Переплата по кредиту с дифференцированными платежами всегда меньше, а значит кредит – выгоднее.

Кроме того, новые варианты кредитования имеют еще одну особенность - страхование "КАСКА " в первые два года:

3,99% годовых- в первые 6 месяцев, далее 12% годовых сроком до (включительно) 84 месяцев. Минимальный взнос - 30%;

9,99% годовых сроком до (включительно) 84 месяцев. Минимальный взнос 10%;

10,99% годовых сроком до (включительно) 84 месяцев. Минимальный взнос 85%.