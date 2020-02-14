Новая зона самообслуживания Белагропромбанка в формате 2 в 1 и в режиме 24/7 открылась12 февраля в Витебске (Центр банковских услуг №202/31 на проспекте Фрунзе, 17а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в зоне самообслуживания жители и гости Витебска смогут в любое время суток самостоятельно провести необходимые банковские операции, воспользовавшись банкоматом или инфокиоском.

Здесь можно снять деньги либо пополнить карточку наличными средствами, оплатить коммунальные услуги, совершить денежный перевод с карты на карту и иные операции. Необходимо лишь при себе иметь банковскую платежную карточку. Каждое устройство самообслуживания расположено автономно за перегородкой, что позволяет клиентам комфортно проводить банковские операции.