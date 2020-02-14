ОАО «Белинвестбанк» с 18 февраля 2020 года приостанавливает прием дополнительным денежных средств по некоторым банковским вкладам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись депозитов в российских рублях, которые открыты до 18 февраля 2020 года.

Речь идет о следующих депозитах: срочный безотзывный банковский вклад «Личный выбор», открытый сроком на 13 и 18 месяцев, а также 2 и 3 года; срочный безотзывный банковский вклад «Наша поддержка»; срочный отзывный банковский вклад «Живые деньги»; срочный отзывный банковский вклад «Наша поддержка».

Информация о возобновлении приема денежных средств будет размещена на сайте банка.