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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВКЛАДОВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
13:35 17.02.2020
ОАО «Белинвестбанк» с 18 февраля 2020 года приостанавливает прием дополнительным денежных средств по некоторым банковским вкладам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись депозитов в российских рублях, которые открыты до 18 февраля 2020 года.
Речь идет о следующих депозитах: срочный безотзывный банковский вклад «Личный выбор», открытый сроком на 13 и 18 месяцев, а также 2 и 3 года; срочный безотзывный банковский вклад «Наша поддержка»; срочный отзывный банковский вклад «Живые деньги»; срочный отзывный банковский вклад «Наша поддержка».
Информация о возобновлении приема денежных средств будет размещена на сайте банка.
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