БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПЛАТ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

11:56 17.02.2020 РРБ-Банк изменяет ставки плат для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступят в силу с 21 февраля 2020 г. С новыми ставками плат можно ознакомиться на сайте банка.