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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПЛАТ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
11:56 17.02.2020
РРБ-Банк изменяет ставки плат для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступят в силу с 21 февраля 2020 г.
С новыми ставками плат можно ознакомиться на сайте банка.
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