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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТЫ НА АВТОМОБИЛИ GEELY НОВОЙ МОДЕЛИ COOLRAY
09:41 17.02.2020
ОАО «Белагропромбанк» предлагает физлицам кредит на приобретение автомобилей Geely новой модели Coolray.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предлагается сроком до 10-ти лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 3,9% годовых.
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