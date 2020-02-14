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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТЫ НА АВТОМОБИЛИ GEELY НОВОЙ МОДЕЛИ COOLRAY
09:41 17.02.2020

ОАО «Белагропромбанк» предлагает физлицам кредит на приобретение автомобилей Geely новой модели Coolray.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предлагается сроком до 10-ти лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 3,9% годовых.
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