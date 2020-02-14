«Белинвестбанк» ОАО запускает новую акцию «Твоя мечта» для бизнес-леди.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыв, с 3 февраля по 31 марта 2020 года текущий счет в рамках пакетов «Успешная», «ИП-Успешная» или «Ступень бизнеса 1 Плюс», можно получить скидку в размере 20% на абонентскую плату до сентября этого года.

«Экономить и при этом не ограничивать свои возможности, а открывать новые – это то, о чем мечтает каждый представитель бизнеса. Мы делаем эту мечту реальностью, что и нашло отражение в названии нашей акции, – отметила руководитель Центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО «Белинвестбанк» Виктория Байран. – Помимо указанной скидки, само наполнение пакетов включает множество банковских привилегий – программу лояльности по страхованию, выгодные тарифы при зачислении личного дохода или в рамках зарплатного проекта, банковские платежные карточки с индивидуальным дизайном и другое».

Кроме того, первые 170 участниц акции будут приглашены на самый масштабный женский форум в Беларуси Global Women Forum и получат привилегии билета Gold.

7 марта в рамках форума в одном зале соберется более 3000 женщин. Хедлайнером мероприятия станет Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель, политик. Она расскажет, как совмещать семью и карьеру и получать от этого удовольствие, как не потерять собственное достоинство, работая на большую компанию, и как быть эффективной, оставаясь при этом свободной и счастливой.

Впервые в Минске выступит Светлана Керимова, владелица международной сети центров развития для женщин Women Insight. Светлана вдохновляет миллионы женщин по всему миру. На форуме она расскажет про женскую сексуальную энергию, ежедневные ритуалы и о том, что ни в коем случае нельзя делать женщине, чтобы не потерять сексуальность. Всю правду о мужчинах и о воспитании детей откроет психолог, писатель, украинский телеведущий Дмитрий Карпачев. Из числа белорусских спикеров на мероприятии выступит основатель Высшей женской школы Zere.by, международный тренер, Светлана Зере, которая поделится знанием, как женщине найти свое предназначение.

Помимо этого, в рамках Global Women Forum пройдет интерактивная панельная дискуссия. Акулы женского бизнеса – Светлана Сипарова, владелица группы компаний Mark Formelle, Лариса Пекурова, владелица сети клиник женского здоровья EVACLINIC, и Ольга Томина, топовый визажист Беларуси, основатель студии и школы макияжа ANATOMIA – поделятся своим опытом о том, как смогли мотивировать себя, собрать команду и в результате создать свою современную сказку.

Таким образом. все участницы акции смогут пройти бизнес-обучение в предстоящих информационно-образовательных встречах «Стратегическое развитие женского бизнеса», которые банк организует совместно с одним из ведущих учреждений образования страны. Это прекрасная возможность не только повысить свою квалификацию в области менеджмента, стратегического планирования, маркетинга, HR, но и наладить необходимые связи, а, возможно, и реализовать впоследствии совместный бизнес-проект.

Напомним, Белинвестбанк одним из первых кредитно-финансовых учреждений страны задумался над вопросом всестороннего содействия белорусским бизнес-леди. В июне 2019 года в банке был создан специализированный Центр поддержки и развития женского предпринимательства.

Работа Центра организована по нескольким направлениям. Предстартовая поддержка женского бизнеса рассчитана на тех, кто только планирует начать собственное дело. Она включает курсы, образовательные семинары и коучинги для получения деловых навыков. Помощь существующему бизнесу рассчитана на бизнес-леди, которые хотят развить собственное дело и вывести его на качественно новый уровень. В рамках этого направления банк оказывает содействие в получении финансовых и технических ресурсов, организует нетворкинги, коворкинги и прочие обучающие мероприятия, внедряет специальные банковские продукты, услуги и сервисы для женщин в бизнесе.