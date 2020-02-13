Республиканский конгресс MAMA PRO совместно с Банком Дабрабыт открывает большой региональный тур, который стартует 20 февраля в Молодечно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Дабрабыт, затем конгрессы пройдут еще в 8 городах и соберут тысячи будущих мам и пап.

Интерактивная конференция, неформальное общение с врачами, маркет полезных товаров, подарки для мам и малышей – конгресс для будущих и состоявшихся родителей MAMA PRO прошел в ноябре в Минске, а теперь взял курс на новые города Беларуси. Совместно с Министерством здравоохранения, ОО "Белорусский союз женщин" и ГУО "Белорусская медицинская академия последипломного образования" MAMA PRO открывает большой региональный тур, в программе которого – 9 городов Беларуси.

В течение года эксперты команды MAMA PRO проведут конгрессы в уже полюбившемся публике формате – интерактивной конференции, где обсудят вопросы беременности, родов, здоровья ребенка. Среди спикеров – врачи столичных учреждений и местные специалисты.

На конгрессе каждая мама сможет бесплатно получить платежную карточку Visa Gold "Матуля" с бонусами и скидками для будущих и состоявшихся мам и пап, разработанную Банком Дабрабыт совместно с проектом MAMA PRO.