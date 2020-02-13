21 февраля состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Виталием Круком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут задать вопросы, касающиеся функционирования платежной инфраструктуры и предоставления услуг электронной коммерции, автоматизированных систем и информационных технологий банка, предоставления розничных банковских продуктов и оказания розничных банковских услуг, в том числе с использованием цифровых каналов обслуживания.

Позвонить на прямую линию можно будет с 13:30 до 14:30 по телефону (+375-17) 290-83-95.