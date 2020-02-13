В 2019 году по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, Банк развития профинансировал 835 проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, общий объем заключенных кредитных договоров (договоров финансовой (аренды) лизинга) составляет 131,4 млн рублей. Общая стоимость профинансированных за счет ресурсов Банка развития проектов составляет порядка 178,3 млн рублей.

Наибольшую долю в общем портфеле поддержки субъектов МСП (по сумме кредитного договора (договора финансовой аренды (лизинга)) занимают проекты, связанные с деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) – 45%, производственной деятельностью – 29%, сферой услуг – 8%.

Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 72% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

География финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси за счет разветвленной сети партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Гродненская, Брестская и Минская области.

В 2020 году Банк развития в рамках своей программы продолжит оказывать содействие развитию малого и среднего предпринимательства в стране, выделяя новые востребованные направления поддержки.

Н 1 января 2020 года всего с начала действия программы профинансировано 3809 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составляет 552,7 млн рублей в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка 943,66 млн рублей в эквиваленте.