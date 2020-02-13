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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА ВСТУПИЛИ В СИЛУ
16:16 13.02.2020
13 февраля 2020 года вступили в силу изменения в Перечень вознаграждений Альфа-Банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменился размер платы за международный перевод с карты на карту.
Кроме того, исключена отдельная плата за перевод в пользу лизинговой компании.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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