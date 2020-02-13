БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА-БАНКА ВСТУПИЛИ В СИЛУ

16:16 13.02.2020 13 февраля 2020 года вступили в силу изменения в Перечень вознаграждений Альфа-Банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменился размер платы за международный перевод с карты на карту. Кроме того, исключена отдельная плата за перевод в пользу лизинговой компании. Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.