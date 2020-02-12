Совместную работу по развитию промышленных городов России и Беларуси обсудили на встрече 11 февраля заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Алексей Мозжухин и заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, по итогам встречи стороны договорились об обмене опытом по диверсификации экономики индустриальных территорий, а также по их комплексному развитию.

В частности, Фонд развития моногородов поделится практикой обучения моногородов, которое проводил в 2015-2017 годах в Сколково и РАНХиГС. Напомним, образовательная программа стала победителем конкурса EFMD Excellence in Practice, где соревнуются самые известные бизнес-школы мира, и получила золотую медаль. А Банк БелВЭБ поможет Фонду в разработке собственной IT-системы.

«Промышленные города есть в каждой стране. Сделать их городами для жизни – наша общая задача. Будем вместе работать над этим с коллегами из Банка БелВЭБ. Фонд со своей стороны готов делиться опытом и лучшими наработками по развитию моногородов», – отметила Ирина Макиева.

«У Фонда уже есть успешный опыт обучения моногородов, благодаря которому они стали точками роста и развития. Мы хотим перенять эту практику и применить ее для промышленных городов Республики Беларусь. Со своей стороны, мы, как группа ВЭБ в РБ, готовы предложить Фонду развития моногородов весь спектр собственных IT-компетенций для проведения успешной трансформации ключевых бизнес-процессов в соответствии с современными реалиями», – поделился Алексей Мозжухин.