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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТОВ ДРУГИХ БАНКОВ ПОД 11,69%
11:52 13.02.2020
В Белинвестбанке предлагают кредит на рефинансирование «Личный выбор», который позволит собрать все кредиты в один на более выгодных условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Личный выбор» – кредитный продукт Белинвестбанка, выдаваемый на любые цели, в том числе на рефинансирование задолженности по кредитам на потребительские нужды других банков. Оформить его можно на срок от 6 месяцев до 5 лет и по привлекательной процентной ставке 11,69%.
«Личный выбор» можно получить не только на погашение задолженности основного долга по кредитам в других банках, но и на большую сумму с расчетом, например, на непредвиденные расходы. Размер выданных кредитных средств будет зависеть от кредитоспособности его получателя.
Подать заявку на кредит можно не выходя из дома, воспользовавшись интернет-банкингом, а также в отделении Белинвестбанка.
Погасить задолженность по кредитному продукту можно через мобильное приложение, интернет-банкинг, а также через онлайн-сервисы на сайте банка.
Узнать подробнее о продуктах и услугах, а также о документах, необходимых для получения кредита, можно здесь.
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