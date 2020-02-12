В Белинвестбанке предлагают кредит на рефинансирование «Личный выбор», который позволит собрать все кредиты в один на более выгодных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Личный выбор» – кредитный продукт Белинвестбанка, выдаваемый на любые цели, в том числе на рефинансирование задолженности по кредитам на потребительские нужды других банков. Оформить его можно на срок от 6 месяцев до 5 лет и по привлекательной процентной ставке 11,69%.

«Личный выбор» можно получить не только на погашение задолженности основного долга по кредитам в других банках, но и на большую сумму с расчетом, например, на непредвиденные расходы. Размер выданных кредитных средств будет зависеть от кредитоспособности его получателя.

Подать заявку на кредит можно не выходя из дома, воспользовавшись интернет-банкингом, а также в отделении Белинвестбанка.

Погасить задолженность по кредитному продукту можно через мобильное приложение, интернет-банкинг, а также через онлайн-сервисы на сайте банка.

Узнать подробнее о продуктах и услугах, а также о документах, необходимых для получения кредита, можно здесь.