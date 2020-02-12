БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНОБАНКА ОТКРЫЛОСЬ В ТРК TRINITI В ГРОДНО

10:46 13.02.2020 Новое отделение Технобанка 12 февраля открылось в ТРК TRINITI в Гродно (пр. Я.Купала 87; 2 этаж). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новом УРМ №1 ОАО «Технобанк» в Гродно физические лица смогут воспользоваться широким перечнем банковских услуг: совершить операции по вкладам, оформить кредит, платежные карточки, провести валютно-обменные операции, денежные переводы, совершить необходимые платежи, получить выплату по чекам TaxFree от покупок заграницей, а также иные стандартные операции.