|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНОБАНКА ОТКРЫЛОСЬ В ТРК TRINITI В ГРОДНО
10:46 13.02.2020
Новое отделение Технобанка 12 февраля открылось в ТРК TRINITI в Гродно (пр. Я.Купала 87; 2 этаж).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новом УРМ №1 ОАО «Технобанк» в Гродно физические лица смогут воспользоваться широким перечнем банковских услуг: совершить операции по вкладам, оформить кредит, платежные карточки, провести валютно-обменные операции, денежные переводы, совершить необходимые платежи, получить выплату по чекам TaxFree от покупок заграницей, а также иные стандартные операции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2020
Курсы в банках
на 13.02.2020
Конвертация в банках
на 13.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте