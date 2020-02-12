БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РАБОТА КАССЫ № 10 ЦБУ АБСОЛЮТБАНКА В БРЕСТЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА

09:48 13.02.2020 С 13 февраля временно приостановлена работа кассы №10 ЦБУ ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» в Бресте (ул. Адамковская, 44). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса №10 ЦБУ не будет работать по 18 февраля (включительно). Банк приносит свои извинения за причиненные неудобства.