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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАБОТА КАССЫ № 10 ЦБУ АБСОЛЮТБАНКА В БРЕСТЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА
09:48 13.02.2020
С 13 февраля временно приостановлена работа кассы №10 ЦБУ ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» в Бресте (ул. Адамковская, 44).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса №10 ЦБУ не будет работать по 18 февраля (включительно).
Банк приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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