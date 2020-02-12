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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ СТАЛ УЧАСТНИКОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАКТОРИНГОВОЙ АССОЦИАЦИИ FCI
17:57 12.02.2020
Банк БелВЭБ стал участником самой крупной в мире международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI).
Банк БелВЭБ предлагает классические факторинговые продукты на рынке республики более 20 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, членство в FCI предоставит клиентам, занятым во внешнеэкономической деятельности, больше возможностей. Так, являясь участником FCI, банк сможет сотрудничать с более чем 400 банками и факторинговыми компаниями из 90 стран мира, общей целью которых является содействие развитию международной торговли посредством факторинга и связанных с ним финансовых услуг.
В качестве полноправного члена FCI Банк БелВЭБ может оказывать услуги как экспортного факторинга без права регресса (т.е. осуществлять финансирование экспортера, полностью снимая с него риск неоплаты экспортной поставки иностранным покупателем), так и импортного факторинга, который позволит белорусским покупателям импортировать товары и услуги на условиях отсрочки платежа, без кредитной нагрузки и дополнительных расходов на оформление сделки.
В банка рассказали, как работает экспортный факторинг без права регресса.
Банк в стране дебитора (импорт-фактор, являющийся участником FCI) дает покрытие кредитного риска за импортера. Банк БелВЭБ производит финансирование экспортера под уступку денежного требования. Поставщик получает комплекс услуг, включающий в себя: финансирование и сокращение кассовых разрывов, а также страхование от неплатежа иностранного покупателя. В случае отсутствия платежа от дебитора, импорт-фактор выплачивает Банку БелВЭБ 100% задолженности по поставке.
Участие в процессе иностранного фактора в стране импортера обеспечивает доступ к объективной информации о финансовом состоянии покупателя, его платежеспособности и платежной дисциплине, о его положении на внутреннем и международном рынках, а также позволяет оперативно согласовать правовые особенности сделки с учетом различий законодательных баз.
При импортном факторинге покупатель получает отсрочку платежа, в то время как поставщик без задержек получает финансирование за поставленные товары или услуги.
В рамках импортного факторинга Банк БелВЭБ выступает на стороне белорусского покупателя в роли импорт-фактора. На стороне зарубежного поставщика выступает экспорт-фактор – банк или факторинговая компания, также входящая в FCI. Банк БелВЭБ выдает экспорт-фактору гарантию за покупателя с целью закрытия риска неплатежа белорусского импортера. Благодаря данной гарантии экспорт-фактор предоставляет иностранному поставщику финансирование в момент отгрузки в обмен на уступку дебиторской задолженности (права денежного требования), а также гарантию возврата валютной выручки от белорусского покупателя в размере 100%.
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