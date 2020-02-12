ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ СТАЛ УЧАСТНИКОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАКТОРИНГОВОЙ АССОЦИАЦИИ FCI
17:57 12.02.2020

Банк БелВЭБ стал участником самой крупной в мире международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI).

Банк БелВЭБ предлагает классические факторинговые продукты на рынке республики более 20 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, членство в FCI предоставит клиентам, занятым во внешнеэкономической деятельности, больше возможностей. Так, являясь участником FCI, банк сможет сотрудничать с более чем 400 банками и факторинговыми компаниями из 90 стран мира, общей целью которых является содействие развитию международной торговли посредством факторинга и связанных с ним финансовых услуг.

В качестве полноправного члена FCI Банк БелВЭБ может оказывать услуги как экспортного факторинга без права регресса (т.е. осуществлять финансирование экспортера, полностью снимая с него риск неоплаты экспортной поставки иностранным покупателем), так и импортного факторинга, который позволит белорусским покупателям импортировать товары и услуги на условиях отсрочки платежа, без кредитной нагрузки и дополнительных расходов на оформление сделки.

В банка рассказали, как работает экспортный факторинг без права регресса.

Банк в стране дебитора (импорт-фактор, являющийся участником FCI) дает покрытие кредитного риска за импортера. Банк БелВЭБ производит финансирование экспортера под уступку денежного требования. Поставщик получает комплекс услуг, включающий в себя: финансирование и сокращение кассовых разрывов, а также страхование от неплатежа иностранного покупателя. В случае отсутствия платежа от дебитора, импорт-фактор выплачивает Банку БелВЭБ 100% задолженности по поставке.

Участие в процессе иностранного фактора в стране импортера обеспечивает доступ к объективной информации о финансовом состоянии покупателя, его платежеспособности и платежной дисциплине, о его положении на внутреннем и международном рынках, а также позволяет оперативно согласовать правовые особенности сделки с учетом различий законодательных баз.

При импортном факторинге покупатель получает отсрочку платежа, в то время как поставщик без задержек получает финансирование за поставленные товары или услуги.

В рамках импортного факторинга Банк БелВЭБ выступает на стороне белорусского покупателя в роли импорт-фактора. На стороне зарубежного поставщика выступает экспорт-фактор – банк или факторинговая компания, также входящая в FCI. Банк БелВЭБ выдает экспорт-фактору гарантию за покупателя с целью закрытия риска неплатежа белорусского импортера. Благодаря данной гарантии экспорт-фактор предоставляет иностранному поставщику финансирование в момент отгрузки в обмен на уступку дебиторской задолженности (права денежного требования), а также гарантию возврата валютной выручки от белорусского покупателя в размере 100%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2020
валюта курс
EUR 2.3923
USD 2.1919
RUB 3.4800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3923 +0.0005
USD 2.1919 -0.0005
RUB 3.4800 +0.0514
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3910 2.3950
USD 2.1910 2.1940
RUB 3.4700 3.4730
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0930
EUR/RUB 68.8000 69.1000
USD/RUB 63.1000 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте