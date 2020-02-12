Доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов (депозитов) по-прежнему больше, чем в национальной валюте, и составляет 71,7%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Нацбанка Беларуси «Знай своего клиента».

В то же время доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. За IV квартал 2019 г. она снизилась на 1,2 процентного пункта, а за год (с 1 января 2019 г.) – на 5,0 процентного пункта.

Основными вкладчиками среди физических лиц являются резиденты, которыми на 1 января 2020 г. размещено 18,14 млрд. рублей, или 98% от общего объема размещенных срочных вкладов.

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (55,7% от общего объема вкладов всех женщин), разметившую в банках денежные средства в размере 8,59 тыс. рублей и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (53,3% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 11,52 тыс. рублей.

В IV квартале 2019 г. продолжился рост доли безотзывных вкладов (депозитов) –74,4% (на 1 октября2019 г.73,1%).