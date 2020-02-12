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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИБЫЛЬ БЕЛАГРОПРОМБАНКА В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛА 56,3 МЛН РУБЛЕЙ
13:06 12.02.2020

ОАО «Белагропромбанк» в 2019 году получило 56,3 млн белорусских рублей прибыли, что на 5,9 млн рублей больше по сравнению с 2018 годом. Такая цифра была озвучена на расширенном заседании Правления ОАО «Белагропромбанк», на котором подведены итоги работы финучреждения в прошлом году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем размещенных средств клиентов вырос на 5,0% и составил на 1 января текущего года 7063,6 млн рублей (прирост 333,9 млн рублей). Кредитный портфель физических лиц вырос на 168,0 млн рублей до 661,1 млн рублей. Выдано кредитов юридическим лицам на 5893,2 млн рублей.

Рентабельность нормативного капитала составила 3,1%. Операционная прибыль Белагропромбанка до создания резервов и налогообложения – 203,1 млн рублей.

Чистый комиссионный доход банка за 2019 год составил 141,1 рубль. Нормативный капитал в 2019 году увеличился на 49,5 млн рублей, или 2,8%, и на 1 января 2020 года составил 1832,8 млн рублей, достаточность нормативного капитала – 19,013%.

В 2019 году Белагропромбанк продолжал реализовывать проект с Европейским инвестиционным банком по привлечению средств для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. В 2019 году был подписан второй транш, в соответствии с которым 20 млн евро от западного партнера поступили на счет банка 31 января 2020 года. Реализованный проект позволит предоставить уникальные условия финансирования для развития частного малого и среднего предпринимательства. Получаемые в рамках данного проекта ресурсы клиенты смогут направить на приобретение, модернизацию или расширение парка оборудования, а также пополнение оборотного капитала.

В 2019 году был продлен европейский синдицированный кредит, сумма которого была увеличена до 60 млн евро. Продолжается активное сотрудничество с банками Российской Федерации по привлечению ресурсов с целью финансирования внешнеторговых контрактов.

В 2019 году Белагропромбанк получил свидетельство №1 Минфина об аккредитации специализированного депозитария выделенных активов, в соответствии с которым имеет право проводить операции секьюритизации совместно с другими финансовыми институтами.

Кроме того, Белагропромбанк первым в республике реализовал проекты в рамках указа от 24.05.2018 №200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств» на общую сумму 19,5 млн рублей.

Актуальным и современным проектом, получившим многочисленные положительные отзывы жителей сельской местности и который в дальнейшем будет масштабироваться на регионы, стал проект банка «Мобильный банкомат», инициированный и воплощенный в жизнь с целью обеспечения денежной наличностью жителей тех регионов, где отсутствуют стационарные банкоматы.
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