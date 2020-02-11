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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 19 ФЕВРАЛЯ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 8,75% ГОДОВЫХ
12:05 12.02.2020
С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9% до 8,75% годовых. Соответствующее решение принято Правлением Национального банка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, ставка по кредиту овернайт снижена с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8% до 7,75% годовых.
Очередное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая 2020 года.
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