С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9% до 8,75% годовых. Соответствующее решение принято Правлением Национального банка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, ставка по кредиту овернайт снижена с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8% до 7,75% годовых.

Очередное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая 2020 года.