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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СНИЖАЮТСЯ
10:00 12.02.2020
ОАО «Белгазпромбанк» изменяет условия по кредиту на приобретение квартиры по программе «Скоро новоселье».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 12 февраля 2020 года по вновь заключаемым кредитным договорам процентная ставка снижается до размера ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 4,99 процентных пункта (на 12 февраля это составляет 13,99% годовых).
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