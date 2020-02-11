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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:50 11.02.2020
"Франсабанк" ОАО изменило процентные ставки по некоторым вкладам для физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 11 февраля 2020 года по вновь открываемым безотзывным банковским вкладам "Комфортный" безотзывный, онлайн-вклад "Верный расчет" и "Верный расчет" безотзывный новая процентная ставка - 5,6% годовых.
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