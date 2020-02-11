ЗАО «МТБанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в белорусских рублях на 2020-2021 гг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, главным нововведением генерального соглашения стало расширение линейки банковских продуктов.

В рамках соглашения будет осуществляться финансирование по 8 банковским продуктам: «Поддержка предприятий сферы торговли и услуг», «Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства», «Поддержка предприятий-экспортеров», «Поддержка регионов», «Поддержка стартап-компаний», «Поддержка социального предпринимательства», «Поддержка юго-восточных регионов и Орши», «Поддержка экологических проектов», «Поддержка женского предпринимательства».

Кроме того, продолжается проект финансирования за счет привлеченных ресурсов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в евро и фонда им. Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ) в долларах США. В 2019 году было профинансировано 11 проектов в иностранной валюте на сумму более 1 млн евро.

Финансирование в евро направляется на кредитование оборотных и внеоборотных активов предприятий в сфере производства, торговли и услуг. Кредитные ресурсы выдаются на срок до 10 лет на финансирование внеоборотных активов, до 4 лет – на финансирование оборотного капитала. Общая сумма финансирования одного субъекта малого и среднего бизнесаза счет средств МБРР – до 2,5 млн евро.

Сотрудничество МТБанка с Банком развития в рамках государственной Программы поддержки малого и среднего бизнеса продолжается с 2014 года. За этот период МТБанк в рамках соглашений, заключенных с Банком развития, профинансировал 366 проектов общей стоимостью более 35 млн белорусских рублей. Проекты реализуются по всей стране (Витебской, Брестской, Гомельской, Минской, Гродненской областях, а также в Минске). ОАО «Банк развития Республики Беларусь» – специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом от 21 июня 2011 г. № 261. Учредителями банка выступили Совет министров и Национальный банк. Создание Банка развития велось в тесном сотрудничестве с ведущими международными финансовыми организациями, в частности, с Международным валютным фондом и Всемирным банком, и основывается на анализе международной практики функционирования аналогичных институтов. Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.