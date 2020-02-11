|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ НАГРАЖДЕН СЕРТИФИКАТОМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ VISA INTERNATIONAL
14:18 11.02.2020
Банк БелВЭБ по итогам работы за 2019 год награжден сертификатом платежной системы Visa International за получение первой в Беларуси лицензии по работе с высокорисковыми организациями торговли (сервиса).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, полученная лицензия позволяет банку осуществлять процессинг операций с карточками в онлайн-казино, организациях, осуществляющих лотерейную деятельность, букмекерских конторах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2020
Курсы в банках
на 11.02.2020
Конвертация в банках
на 11.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте