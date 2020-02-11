Банк БелВЭБ по итогам работы за 2019 год награжден сертификатом платежной системы Visa International за получение первой в Беларуси лицензии по работе с высокорисковыми организациями торговли (сервиса).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, полученная лицензия позволяет банку осуществлять процессинг операций с карточками в онлайн-казино, организациях, осуществляющих лотерейную деятельность, букмекерских конторах.