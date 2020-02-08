БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В ТЕХНОБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

13:20 11.02.2020 ОАО «Технобанк» с 10 февраля 2020 г. изменило процентные ставки по линейке вкладов для физических лиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывным вкладам: "Выгодный" на 45 дней ставка установлена в размере 3,5% годовых; "Новая вершина" на 365 дней - 3,5 % годовых. По безотзывным вкладам процентные ставки следующие: "Отличный" на 365 дней - 5,6% годовых; "Оптимальный" на 180 дней - 5,6% годовых; "ТРИумф" на 95 дней - 5,6% годовых; "Новый" на 735 дней - 6,5% годовых.