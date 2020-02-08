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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В ТЕХНОБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
13:20 11.02.2020
ОАО «Технобанк» с 10 февраля 2020 г. изменило процентные ставки по линейке вкладов для физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по отзывным вкладам: "Выгодный" на 45 дней ставка установлена в размере 3,5% годовых; "Новая вершина" на 365 дней - 3,5 % годовых.
По безотзывным вкладам процентные ставки следующие:
"Отличный" на 365 дней - 5,6% годовых;
"Оптимальный" на 180 дней - 5,6% годовых;
"ТРИумф" на 95 дней - 5,6% годовых;
"Новый" на 735 дней - 6,5% годовых.
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