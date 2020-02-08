БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В БСБ БАНКЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН

11:40 11.02.2020 БСБ Банк временно приостановил выпуск корпоративных платежных карточек. Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выпуск карточек приостановлен по техническим причинам. Банк приносит извинения за возможные неудобства!