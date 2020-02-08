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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В БСБ БАНКЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН
11:40 11.02.2020
БСБ Банк временно приостановил выпуск корпоративных платежных карточек.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выпуск карточек приостановлен по техническим причинам.
Банк приносит извинения за возможные неудобства!
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