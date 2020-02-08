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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДЕПОЗИТ «К СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ» ПРЕДЛАГАЮТ В БПС-СБЕРБАНКЕ
10:47 11.02.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» предлагает новый безотзывный депозит для физических лиц «к Совершеннолетию» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь родителям достаточно открыть депозит «к Совершеннолетию» на имя ребенка, чтобы сделать его восемнадцатилетние незабываемым.
Минимальная сумма первоначального/ дополнительного взноса составляет 100/20 рублей; срок привлечения – 2 года. Годовая процентная ставка - 11,0% (ставка рефинансирования Нацбанка +2%).
Подробную информацию о депозите можно узнать по ссылке, а также в Центре клиентской поддержки по единому номеру148 и в подразделениях банка.
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