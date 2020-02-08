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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ ПРОЕКТЫ СТАРТАП-КОМПАНИЙ
09:41 11.02.2020
АО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали новое генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в белорусских рублях на 2020-2021 гг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, кредитное содействие предполагает финансирование проектов стартап-компаний, поддержку регионов, социального предпринимательства, женского предпринимательства, экологических проектов и др.
Такое финансирование позволит расширить развитие данных направлений в Республике Беларусь и обеспечить доступ субъектов МСП к финансовому подкреплению по привлекательным процентным ставкам.
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